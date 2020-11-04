Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает на выборах в США Дональда Трампа потому, что Трамп вел себя осторожно во время белорусского кризиса. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах будет добиваться введения санкций в отношении Лукашенко и его окружения. При этом Лукашенко во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео пожелал Трампу удачи.

Эксперт отметил, что в этом кризисе европейцы играли первостепенную роль, а Штаты в силу того, что у них внимание сосредоточено на другом, особо белорусскими событиями не занимались.

«Поэтому да, это в каком-то смысле признательность за такую достаточно сдержанную позицию Штатов при Трампе и обозначение того, что Трамп с этой точки зрения предпочтительнее Байдена, который настроен более резкие действия предпринимать», — указал Дзермант.

Политолог добавил, что Байден будет пытаться навредить России через Украину, потому что таких рычагов влияния в Белоруссии, какие США имеют на Украине, у Вашингтона не будет.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.