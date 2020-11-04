Пресс-секретарь Кличко рассказала, в каком состоянии находится заболевший COVID-19 мэр Киева
Пресс-секретарь Кличко рассказала, в каком состоянии находится заболевший COVID-19 мэр Киева
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«Рад вернуться к активной работе, мой тест на коронавирус негативный, я чувствую себя хорошо, то есть сейчас уже готов работать в полную силу», — сказал Кличко.

В конце октября он сообщил, что заразился коронавирусом, после чего ушёл на самоизоляцию.

 