Мэр Киева Виталий Кличко получил отрицательный тест на коронавирус и вернулся к работе. Об этом он заявил 4 ноября на брифинге, который транслировался онлайн

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