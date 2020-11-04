Падение курса рубля связано с пандемией и с тем, что все больше стран уходит на карантин. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру.

Алексей Зубец: Распад Америки продолжится и при Байдене © Youtube / Алексей Зубец Джо Байдена рубль ослабнет еще больше.

Эксперт отметил, что сейчас в ряде стран вводится комендантский час, закрываются бизнесы, из-за чего подвижность людей на территориях резко снизится: кроме того, международные перевозки не открываются в том темпе, в котором предполагалось.

«Соответственно, восстановление спроса на топливо замедляется, а нефть — это прежде всего бензин автомобильный и керосин авиационный. Далее мы увидим падение спроса и цен на нефть», — прогнозирует Зубец.

Так как рубль привязан к нефти, спекулянты решили поиграть против рубля, уточнил экономист.

Но главное основание — это, конечно, не Байден, а карантин и потенциальные проблемы на рынке нефти, заключил собеседник издания.

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