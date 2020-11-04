Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что бывший вице-президент Джо Байден страдает старческим слабоумием, и это может стать основанием для отстранения его от власти собственными однопартийцами

Республиканцы регулярно обращают внимание на оговорки, которые допускает кандидат в президенты от Демократической партии.

«Байден дорабатывает уже на половине своих «катушек»? Деменцию он отрицает, но при этом считает, что его конкурента на выборах зовут Джорджем, и думает, что был в Сенате 180 лет. Он постоянно путается в именах и цифрах. А спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси хочет ослабить ограничения процесса по отстранению президента от должности на основании психических заболеваний или расстройств. И она говорит, что к Трампу это не относится. Зачем же это тогда? Но меня это не тревожит. Не думаю, что его изберут», — заявил в интервью телеканалу RT адвокат президента США Рудольф Джулиани. Ошибочка вышла: Байден перепутал своих родственников © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В одной из бесед с журналистами бывший вице-президент Джо Байден сказал, что пришёл в Сенат 180 лет назад, на самом деле стал сенатором в 1973 году. Позже он перепутал имя хозяина Белого дома, назвав его Джорджем. Сам Дональд Трамп предположил, что Байден принял его за предыдущего президента-республиканца Джорджа Буша-младшего.

«У партии демократов определённо есть планы насчёт Джо Байдена. Они могут в любой момент отстранить его от должности по двум серьёзным причинам. Во-первых, пригласят, например, десять психиатров, и те диагностируют у него деменцию, которой он действительно страдает. Во-вторых, сейчас есть этот жёсткий диск. Последние две недели демократы от него отмахиваются, но они могут взять его и продемонстрировать все те данные и фотографии, которые Байден не хотел бы показывать», — считает Джулиани.

Речь идёт о жёстком диске с ноутбука сына политика Хантера Байдена, который он забыл в ремонтной мастерской несколько месяцев, а хозяин передал компьютер сотрудникам ФБР и Джулиани. На жёстком диске содержались фотографии Хантера Байдена в обнажённом виде и с трубкой для курения наркотических веществ, материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними девочками, но самый большой интерес вызвала его деловая переписка с иностранцами, в частности, советник Burisma Вадим Пожарский благодарит его за встречу с отцом, когда тот ещё был вице-президентом США. Подлинность информации никто не отрицал — как сообщил бывший помощник Трампа, а ныне политический консультант Стивен Бэннон, Хантер через адвоката просил вернуть ему жёсткий диск.