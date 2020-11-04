«В связи с появлением в СМИ информации об объявлении в розыск Павла Вовка сообщаем, что председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк со 2 ноября 2020 года находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания COVID-19… В связи с этим информация НАБУ о систематическом игнорировании вызовов, очевидно, не соответствует действительности», — говорится в материале.
Обязанности председателя суда пока выполняет заместитель Вовка Владимир Келеберда.
В суде призвали сотрудников НАБУ соблюдать законодательство и не прибегать к «очередным пиар-акциям».
Ранее правоохранители провели обыски в Окружном админсуде Киева. После этого НАБУ сообщило, что Вовк и еще ряд сотрудников суда получили статус подозреваемых. По версии следствия, они во главе с председателем суда действовали в рамках преступной организации, которая была нацелена на захват госвласти за счет установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе. Позднее Вовк заявил о давлении на суд и на него лично. В НАБУ заявляли, что вызывали на допрос Вовка и еще ряд судей. После неявки их на допрос они были объявлены в розыск.