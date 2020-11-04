Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк, которого Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск, находится на больничном из-за инфицирования коронавирусом. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба суда

Объявленный на Украине в розыск судья Вовк явился на допрос, но его там никто не ждал © Facebook, Павло Вовк

Обязанности председателя суда пока выполняет заместитель Вовка Владимир Келеберда.

В суде призвали сотрудников НАБУ соблюдать законодательство и не прибегать к «очередным пиар-акциям».

Ранее правоохранители провели обыски в Окружном админсуде Киева. После этого НАБУ сообщило, что Вовк и еще ряд сотрудников суда получили статус подозреваемых. По версии следствия, они во главе с председателем суда действовали в рамках преступной организации, которая была нацелена на захват госвласти за счет установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе. Позднее Вовк заявил о давлении на суд и на него лично. В НАБУ заявляли, что вызывали на допрос Вовка и еще ряд судей. После неявки их на допрос они были объявлены в розыск.