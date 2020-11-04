По ходу подсчёта голосов в колеблющемся штате Висконсин сменился лидер - бывший вице-президент Джо Байден обошёл действующего главу государства Дональда Трампа. Однако разрыв между ними всего 0,24%, поэтому спрогнозировать, кто в конечном итоге заберёт голоса выборщиков, невозможно

По итогам обработки 98,08% бюллетеней с избирательных участков вперёд вырвался кандидат от демократов: бывший вице-президент США Джо Байден набирает 49,38% голосов, а действующий глава государства Дональд Трамп — 49,14%. «Всё складывается в пользу Трампа, у Байдена ситуация печальнее» - Гарбузов © REUTERS, Morry Gash/Pool

Когда было подсчитано 93,74% бюллетеней, лидировал Трамп с результатом 51,16% против 47,33% у Байдена.

Поскольку разрыв между кандидатами минимальный, судьба голосов 10 выборщиков от Висконсина останется неясной до последнего бюллетеня.

Исход президентских выборов решают колеблющиеся штаты: Флорида, Огайо, Северная Каролина, Техас, Джорджия, Пенсильвания, Айова, Мичиган, Висконсин, Аризона, Миннесота и Невада.

На настоящий момент 100% бюллетеней обработаны во Флориде, Огайо, Северной Каролине и Айове — везде победил Трамп. Он же лидирует в Техасе, Джорджии, Пенсильвании и Мичигане, где подсчёт продолжается, а Байден идёт впереди в Висконсине, Аризоне, Миннесоте и Неваде.