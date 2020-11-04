Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов отмечает, что хозяин Белого дома Дональд Трамп может обеспечить себе переизбрание на второй срок за счёт совокупности голосов выборщиков более мелких штатов, а за бывшего вице-президента Джо Байдена может проголосовать большее количество избирателей, но это ему не поможет

По словам эксперта, если действующий глава государства сохранит лидерство в самых крупных колеблющихся штатах, которые дают большее количество выборщиков, то победит там и наберёт большее количество выборщиков, чем кандидат от демократов, который сейчас имеет большее количество выборщиков.

«Уверенность Трампа основана на фактических данных, на цифрах. Хотя эти цифры не показывают почтовые голоса, поэтому некоторая доля сомнений должна присутствовать, но исходя из тех цифр, которые дали пришедшие ногами на избирательных участки, всё складывается в пользу Трампа», — заявил в комментарии РИА Новости директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. Ночь после выборов: первые результаты президентской гонки в США © AP,

Он пояснил, что Средний Запад, часть востока страны голосуют за президента США Дональда Трампа, а на тихоокеанском побережье, в Калифорнии его не любят, там власть держат демократы. Трамп набирает выборщиков за счёт других штатов, которые по отдельности дают меньше выборщиков, но в совокупности больше, чем Калифорния: Флорида, Техас и Огайо, где Трамп уже победил и, соответственно, получил 85 голосов выборщиков.

«У Байдена ситуация печальнее, хотя за него проголосует, я думаю, большее количество избирателей, но в американской политической системе это ничего не значит — нужны голоса выборщиков. Трамп это прекрасно понимает, поэтому он по всем этим штатам ездил вплоть до последнего для перед голосованием», — сказал Гарбузов.

По результатам обработанных бюллетеней с избирательных участков, в колеблющихся штатах, которые и решат исход голосования, преимущество на стороне Трампа, но по сумме голосов выборщиков лидирует Байден: 238 против 213 — однако ещё не распределены голоса 87 выборщиков. Для победы на президентских выборах кандидат должен набрать не менее 270.