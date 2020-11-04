Президент США Дональд Трамп 4 ноября в прямом эфире CNN рассказал о мошенничестве на выборах

Трамп обвинил демократов в попытке украсть его победу © REUTERS, Jonathan Ernst сообщил, что выигрывал в нескольких штатах, в том числе Флориде, Огайо, Техасе, Северной Каролине и Джорджии, пока «что-то не пошло не так».

По мнению Трампа, члены Демократической партии пошли на мошенничество, чтобы не позволить ему победить.

Президент подчеркнул, что готов идти в Верховный суд, чтобы разрешить вопрос об итогах выборов.

Накануне в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. За высший пост боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.