Америка меняется, и кто бы ни стал победителем президентских выборов, он все равно будет управлять страной с элементами трампизма. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: «Зеленский не отказывается от внешнего управления США» © РИА Новости, Михаил Воскресенский Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден имеют равные шансы на избрание, но всё может измениться в любую минуту.

Даже если победит Байден, подчеркнул эксперт, в Америке больше внимания все равно будет уделяться внутренним проблемам.

«Да, в Америке не допустят построения социального государства, но какие-то попытки решения социальных проблем будут. Тем более что впереди кризис, и остановить его иначе будет очень сложно», — указал Погребинский.

Восстановления экспансионистской философии и реализации ее при победе Байдена ожидать вряд ли можно, поскольку она будет сдерживаться из-за объективной нехватки ресурсов у США, добавил политолог.

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