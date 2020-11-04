Сейчас в США завершается подсчёт результатов голосования на избирательных участках. Действующий президент страны Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден имеют равные шансы на избрание, но всё может измениться в любую минуту.
Даже если победит Байден, подчеркнул эксперт, в Америке больше внимания все равно будет уделяться внутренним проблемам.
«Да, в Америке не допустят построения социального государства, но какие-то попытки решения социальных проблем будут. Тем более что впереди кризис, и остановить его иначе будет очень сложно», — указал Погребинский.
Восстановления экспансионистской философии и реализации ее при победе Байдена ожидать вряд ли можно, поскольку она будет сдерживаться из-за объективной нехватки ресурсов у США, добавил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.