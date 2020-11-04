Если президент США Дональд Трамп в ходе выборов сумеет сохранить свой пост, Россия все равно не сможет договориться с ним по ряду важных геополитических вопросов. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден имеют равные шансы на избрание, но всё может измениться в любую минуту.

Эксперт отметил, что есть такие вопросы, которые во взаимных интересах России и США могут быть согласованы, например, продление на год договора СНВ-3, и то это будет сделать крайне сложно.

«Это сложно, поскольку есть компании, которые поддерживают Трампа и лоббируют отказ от этого соглашения. Сложно, но этого я бы не исключал», — указал Погребинский.

Что же касается остальных вопросов, вроде строящегося газопровода «Северный поток-2», против которого активно выступают США, то они останутся в антироссийском духе, прогнозирует политолог.

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