Сейчас в США завершается подсчёт результатов голосования на избирательных участках. Действующий президент страны Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден имеют равные шансы на избрание, но всё может измениться в любую минуту.
Эксперт отметил, что есть такие вопросы, которые во взаимных интересах России и США могут быть согласованы, например, продление на год договора СНВ-3, и то это будет сделать крайне сложно.
«Это сложно, поскольку есть компании, которые поддерживают Трампа и лоббируют отказ от этого соглашения. Сложно, но этого я бы не исключал», — указал Погребинский.
Что же касается остальных вопросов, вроде строящегося газопровода «Северный поток-2», против которого активно выступают США, то они останутся в антироссийском духе, прогнозирует политолог.
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