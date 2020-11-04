«Умер Кернес или нет — это второй вопрос. А мэрские выборы он выиграл. Причем, уверенно. Общественное телевидение уверяет, что всего на выборах мэра Харькова проголосовали 323218 жителей, из них 60,34% поддержали Геннадия Кернеса. У его ближайшего оппонента, экс-депутата Верховной Рады и владельца харьковского оптового рынка Барбашово Александра Фельдмана — 14,32%», — отметили в посте.
В сентябре Кернеса госпитализировали в Германию с коронавирусом. В середине октября стало известно о том, что Кернес выздоравливает. Однако на днях в украинском сегменте Telegram появились сообщения о смерти мэра Харькова. Вместе с тем глава пресс-службы Харьковского городского совета Юрий Сидоренко опровергает слухи о смерти политика.