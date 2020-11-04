Мэр Харькова Геннадий Кернеса уверенно выиграл выборы в Харькове. Об этом 4 ноября сообщил Telegram-канал издания Украина.ру

«Кернес, живи»: украинские СМИ снова «похоронили» мэра Харькова © Facebook, Геннадий Кернес Александра Фельдмана — 14,32%», — отметили в посте.

В сентябре Кернеса госпитализировали в Германию с коронавирусом. В середине октября стало известно о том, что Кернес выздоравливает. Однако на днях в украинском сегменте Telegram появились сообщения о смерти мэра Харькова. Вместе с тем глава пресс-службы Харьковского городского совета Юрий Сидоренко опровергает слухи о смерти политика.