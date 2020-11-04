При этом снимок был использован в публикации об операции «Висла», в качестве изображения выселяемых из Польши украинцев.
Операция «Висла» была проведена в 1947 году силами Войска польского с целью ликвидации «Украинской повстанческой армии»(УПА, запрещена в РФ) и организационной сети «Организации украинских националистов». В рамках операции непольское население было выселено из юго-восточных регионов Польши на северные и западные территории.
В результате Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами, в 30-40-х годах прошлого столетия в Европе погибло около 6 млн человек — почти треть от общего числа евреев в мире накануне Второй мировой войны. На Украине жертвами Холокоста стали около 500 тысяч евреев.