На сайте Львовской государственной администрации использовали фотографию, на которой изображены депортированные в лагерь смерти польские евреи. Об этом 3 ноября сообщил директор Украинского еврейского центра Эдуард Долинский в своем Facebook

При этом снимок был использован в публикации об операции «Висла», в качестве изображения выселяемых из Польши украинцев.

Антисемитское нападение в Херсоне. Посол Израиля напомнил украинцам, с чего начинался Холокост © Facebook, Гилель Харьков / Hillel Kharkiv | Facebook, Гилель Харьков / Hillel Kharkiv | Перейти в фотобанк

В результате Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами, в 30-40-х годах прошлого столетия в Европе погибло около 6 млн человек — почти треть от общего числа евреев в мире накануне Второй мировой войны. На Украине жертвами Холокоста стали около 500 тысяч евреев.