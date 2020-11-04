Столкновения начались незадолго до закрытия участков на Black Lives Matter Plaza в Вашингтоне, которая находится прямо напротив Белого дома. В результате одного человека задержали.
На видео, опубликованном пользователем Twitter Brendan Gutenschwager, видно, как люди в неоновых масках начали избивать молодого человека, который что-то с ними обсуждал.
Fights breaking out at Black Lives Matter Plaza in DC #Washington #DC pic.twitter.com/m5NSEWl3h8— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) November 4, 2020
3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.