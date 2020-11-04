Массовая драка за Трампа: десятки человек задержаны в США
Массовая драка за Трампа: десятки человек задержаны в США
© РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк
Столкновения начались незадолго до закрытия участков на Black Lives Matter Plaza в Вашингтоне, которая находится прямо напротив Белого дома. В результате одного человека задержали.

На видео, опубликованном пользователем Twitter Brendan Gutenschwager, видно, как люди в неоновых масках начали избивать молодого человека, который что-то с ними обсуждал.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.