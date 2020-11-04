Попытки президента Белоруссии Александра Лукашенко запугать оппозицию только приводят к расколу в обществе и радикализации протестов. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«И на следующем этапе по свистку из Варшавы в очередной раз начнется уличная бойня. Но уже в значительно худших условиях, чем была предыдущая», — уверен Ищенко.

Политолог добавил, что белорусским властям необходимо привлечь к ответственности наиболее радикальных элементов (или даже устроить открытый судебный процесс) а остальные малочисленные акции протеста — игнорировать.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.