На каждое продление санкций со стороны Еворосоюза России нужно вводить свою порцию контрсанкций, как это было в области сельского хозяйства. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: В случае победы Байдена политика США будет менее антироссийской © РИА Новости, Нина Зотина

«Можно ввести контрсанкции на производство телевизоров или компьютерных мониторов. Можно ввести контрсанкции на европейские автомобили. Да, мы можем купить японские, китайские или корейские автомобили. Но с большой вероятностью будет развиваться наш автопром. А это один из важных секторов экономики. Следующие контрсанкции можно вводить на европейские мобильные телефоны и комплектующие к ним», — указал Марков.

Если проводить умную, решительную и жесткую политику, то санкции могут привести к развитию российской экономики, добавил политолог.

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