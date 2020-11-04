В частности, отметил эксперт, в случае следующего продления санкций Россия может распространить свои контрсанкции на холодильники европейского производства, и у нее будет развиваться свое производство холодильников.
«Можно ввести контрсанкции на производство телевизоров или компьютерных мониторов. Можно ввести контрсанкции на европейские автомобили. Да, мы можем купить японские, китайские или корейские автомобили. Но с большой вероятностью будет развиваться наш автопром. А это один из важных секторов экономики. Следующие контрсанкции можно вводить на европейские мобильные телефоны и комплектующие к ним», — указал Марков.
Если проводить умную, решительную и жесткую политику, то санкции могут привести к развитию российской экономики, добавил политолог.
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