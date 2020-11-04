Президент Белоруссии Александр Лукашенко допускает ошибку, когда очень остро реагирует на попытки оппозиции устроить забастовки или акции протеста даже в тех случаях, когда этого можно было бы не заметить. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном: Польша пойдет по пути Белоруссии? © Скриншот с эфира программы издания Украина.ру

По его мнению, Лукашенко помогает белорусской оппозиции еще и в том, что он противопоставляет друг другу две части общества, фактически отрекается 20-30% протестующих, не учитывая, что с ними все равно придется жить в одной стране.

«Углубляя раскол в обществе, Лукашенко создает предпосылки для дальнейшей радикализации противостояния. Да, в Белоруссии нет территориальной поляризации, которая была на Украине между Галицией и Донбассом, но серьезная политическая поляризация там есть, и опасность гражданских столкновений весьма вероятно», — подчеркнул Ищенко.

Политолог добавил, что белорусские власти не должны нагнетать информационную истерию вокруг сдувающихся протестов, а не привлекать к ним дополнительное внимание, спокойно выявляя наиболее радикальных элементов.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.