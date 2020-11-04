Ранее КСУ признал неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции», в частности, пункт об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, а также часть контролирующих полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
По словам Чемериса, посольство США использует полномочия антикоррупционных органов, в частности НАПК, как способ держать на крючке украинских политиков. Но иногда КСУ даже при всем желании не может назвать черное белым, подчеркнул правозащитник.
«Если нет в Конституции у президента полномочий назначать главу НАБУ, то их нет… Поэтому сейчас очень важно для украинцев не позволить поставить судей под контроль как компрадорского крупного капитала внутри страны, так и внешнего управления. Если это произойдет, мы фактически полностью останемся без Конституции», — заявил эксперт.
После решения КСУ президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны, после чего подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава суда.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.