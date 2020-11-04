Верховная Рада Украины не должна допустить увольнения всего состава Конституционного суда (КСУ), иначе это будет означать потерю страной конституционности. Об этом украинский правозащитник Владимир Чемерис сказал в интервью изданию Украина.ру

Погребинский сказал, грозит ли Зеленскому импичмент из-за нападки на КСУ © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

По словам Чемериса, посольство США использует полномочия антикоррупционных органов, в частности НАПК, как способ держать на крючке украинских политиков. Но иногда КСУ даже при всем желании не может назвать черное белым, подчеркнул правозащитник.

«Если нет в Конституции у президента полномочий назначать главу НАБУ, то их нет… Поэтому сейчас очень важно для украинцев не позволить поставить судей под контроль как компрадорского крупного капитала внутри страны, так и внешнего управления. Если это произойдет, мы фактически полностью останемся без Конституции», — заявил эксперт.

После решения КСУ президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны, после чего подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава суда.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.