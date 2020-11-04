Белорусской оппозиции на данном этапе важно обозначать протест. Для нее не имеет особого значения, сколько людей принимают участие в массовых акциях или забастовках. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

По его мнению, польским и литовским организаторам подобных мероприятий выгодно такое положение вещей, поскольку президент Александр Лукашенко реагирует на них очень остро даже в тех случаях, когда акции можно не заметить.

«Это иногда не вписывается в норму национального законодательства. Потому что когда глава государства требует от предприятий увольнять забастовщиков, то это не его дело. Он такими резкими шагами помогает оппозиции вербовать своих сторонников. Потому что рано или поздно ты кого-то обижаешь. Кто-то просто попадает под раздачу совершенно случайно и не за что. И кто-то из равнодушного человека, который один раз вышел на протест, становится радикальным борцом», — указал Ищенко.

Лукашенко помогает белорусской оппозиции еще и в том, считает политолог, что он противопоставляет друг другу две части общества, фактически отрезает 20-30% протестующих, не учитывая, что с ними все равно придется жить в одной стране.

Углубляя раскол в обществе, Лукашенко создает предпосылки для дальнейшего противостояния и радикализации протеста по украинскому образцу, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.