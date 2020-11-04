Певица Лолита Милявская, которая ведет возобновленное спустя много лет шоу на НТВ «Суперстар. Возвращение», все время подвергает нападкам одного из членов жюри - музыкального критика Сергея Соседова, сообщила «Комсомольская правда» 2 ноября

Лолита похвасталась подарком от Бузовой © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

«Милявская с Соседовым не церемонится. Она ведет себя разнузданно, нагло — словно стервозная хабалка. Гнобление Соседова продолжается каждую новую съемку», — рассказала одна из зрительниц.

Соседов полюбился своим поклонникам именно тем, что не жалеет никого из звезд и активно критикует их внешность, поведение, а самое главное — творческие неудачи.

Уже не первый раз под «раздачу» от критика попадает и Лолита, так, в августе 2020 года появилась информация о том, что Милявская сыграет в театре «Модерн» роль невесты Агафьи Тихоновны Купердягиной в спектакле «Женитьба».

Соседов выбор режиссера не оценил, заявив, что это «будет халтура» и «уничтожение великой литературы и театра».