По словам участников шоу, уже отсняты 4 выпуска программы, но ни в одном из них не обошлось без скандала между певицей и критиком.
«Милявская с Соседовым не церемонится. Она ведет себя разнузданно, нагло — словно стервозная хабалка. Гнобление Соседова продолжается каждую новую съемку», — рассказала одна из зрительниц.
Соседов полюбился своим поклонникам именно тем, что не жалеет никого из звезд и активно критикует их внешность, поведение, а самое главное — творческие неудачи.
Уже не первый раз под «раздачу» от критика попадает и Лолита, так, в августе 2020 года появилась информация о том, что Милявская сыграет в театре «Модерн» роль невесты Агафьи Тихоновны Купердягиной в спектакле «Женитьба».
Соседов выбор режиссера не оценил, заявив, что это «будет халтура» и «уничтожение великой литературы и театра».