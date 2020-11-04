Для раскачки революции в Грузии необходимо выполнение двух условий - определенная численность и готовность идти на штурм зданий, но пока ни одно из них не выполнено в Тбилиси. Об этом основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе сказал в интервью изданию Украина.ру

Призрак «МихоМайдана». Что ждёт Грузию после выборов в парламент © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По словам Сихарулидзе, это уникальный случай, когда силы, которые считают себя прозападными, открыто выступают против позиции США.

«Чтобы произошла революция, нужно две вещи: первая — это более 100 тысяч человек, а я на таких митингах бывал, но они были против [экс-президента Михаила] Саакашвили. Против этой власти никогда такого митинга не было. Второе — это готовность людей идти на штурм зданий и неготовность власти противостоять этому», — сказал эксперт.

При этом, по его словам, коронавирус очень помогает нынешней власти, так как люди боятся выходить на улицу. Так, на прошедших выходных на протест вышли от 500 до тысячи человек. В Грузии такими темпами революции никогда не происходят, подчеркнул политолог.

В воскресенье, 2 ноября, в Грузии прошли выборы в парламент страны. Правящая партия «Грузинская мечта» получила 48,15% голосов по пропорциональной системе, а блок Саакашвили «Единое национальное движение — Сила в единстве» — 27,14%. Кроме того, в парламент X созыва проходят семь партий и два блока.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.