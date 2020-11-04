Ранее КСУ признал неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции», в частности пункт об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, а также часть контролирующих полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Чемерис напомнил, что в 2020 году Украина будет отмечать 30-летие провозглашения акта о независимости, но, по его словам, за это время Украина еще никогда не была так зависима, как сейчас.
«Я очень сомневаюсь, что мотивами КС было стремление восстановить конституционную законность и независимость Украины… У нас нет независимой судебной системы… Очевидно, что и в данном случае были свои интересы, чтобы лишить полномочий так называемые антикоррупционные органы… Но получилось, что в этом решении КС пошел против агентов внешнего управления», — отметил правозащитник.
После решения КСУ президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны, после чего подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава КСУ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.