На Украине нет независимой судебной власти, поэтому любые решения Конституционного суда (КСУ) отражают интересы тех или иных групп влияния, а не государства. Об этом украинский правозащитник Владимир Чемерис сказал в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: Истерика Зеленского из-за КСУ демонстрирует дремучий юридический уровень © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Чемерис напомнил, что в 2020 году Украина будет отмечать 30-летие провозглашения акта о независимости, но, по его словам, за это время Украина еще никогда не была так зависима, как сейчас.

«Я очень сомневаюсь, что мотивами КС было стремление восстановить конституционную законность и независимость Украины… У нас нет независимой судебной системы… Очевидно, что и в данном случае были свои интересы, чтобы лишить полномочий так называемые антикоррупционные органы… Но получилось, что в этом решении КС пошел против агентов внешнего управления», — отметил правозащитник.

После решения КСУ президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны, после чего подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава КСУ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.