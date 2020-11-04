Fembot — сексуальные девушки-роботы, охотившиеся на главного героя фильма. Их отличительными особенностями были эротические костюмы розового цвета, в бюстгальтерах которых красотки прятали пулеметы.
«Совсем взрослая», «Розовый ей к лицу», «Королева!», «Красотка!», «Из России с любовью», «Да, огонь!», «Ты и твоя мама — красотки!», «Красивая девушка», — оценили образ подписчики.
Старшая дочь Веры Брежневой Соня живет и учится в США в Уитьер-колледже по профилю гуманитарные науки и искусство.
Бывшая солистка группы ВИА Гра, а ныне супруга композитора Константина Меладзе родила Соню в 19 лет от Виталия Войченко. На тот момент мужчина занимался бизнесом, позже был заместителем главы администрации города Ялта.
Брак Войтенко и Брежневой не был официально зарегистрирован, поэтому их дочь носит фамилию второго и уже официального супруга певицы — Михаила Кипермана. В этом браке у артистки появилась вторая дочь — Сара.