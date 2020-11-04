Старшая дочь экс-ВИА Гры Веры Брежневой Соня Киперман повторила образ Fembot из шпионской комедии 1997 года «Остин Пауэрс: человек-загадка международного масштаба», фотографии в новом образе девушка выложила на днях в Instagram

Не кормят совсем: Вера Брежнева извинилась за свою красоту © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Совсем взрослая», «Розовый ей к лицу», «Королева!», «Красотка!», «Из России с любовью», «Да, огонь!», «Ты и твоя мама — красотки!», «Красивая девушка», — оценили образ подписчики.

Старшая дочь Веры Брежневой Соня живет и учится в США в Уитьер-колледже по профилю гуманитарные науки и искусство.

Бывшая солистка группы ВИА Гра, а ныне супруга композитора Константина Меладзе родила Соню в 19 лет от Виталия Войченко. На тот момент мужчина занимался бизнесом, позже был заместителем главы администрации города Ялта.

Брак Войтенко и Брежневой не был официально зарегистрирован, поэтому их дочь носит фамилию второго и уже официального супруга певицы — Михаила Кипермана. В этом браке у артистки появилась вторая дочь — Сара.