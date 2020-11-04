«Гомеопатия — очень распространенный вариант шарлатанства. Научное сообщество уже давно высказало свою позицию по этому поводу», — заявил Комаровский.
При этом, отметил врач, зачастую гомеопат действует как психотерапевт. Он внушает пациенту, что дает ему лекарство, которое обязательно поможет, хотя оно абсолютно бесполезное.
И пока шарлатан объясняет человеку, как на него подействуют «заряженные шарики», тот может сам убедить себя, что чудо-средство поможет ему вылечиться, обратил внимание Комаровский.
Также известный медик высказал свое мнение о диагностике по методу Фолля. В этом «методе» для постановки диагноза используются результаты измерения электрического сопротивления кожи на пальцах рук и ног.
«Методика и лечение по Фоллю тоже шарлатанство», — заявил Комаровский.
При этом, если у пациента легкое недомогание, шарлатаны по крайней мере не навредят, но при наличии серьезных заболеваний нетрадиционная медицина несет большую опасность.
Полностью интервью можно прочитать здесь.