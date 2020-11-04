Как стоит относиться к нетрадиционной медицине, в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский врач-педиатр Евгений Комаровский

«Гомеопатия — очень распространенный вариант шарлатанства. Научное сообщество уже давно высказало свою позицию по этому поводу», — заявил Комаровский.

При этом, отметил врач, зачастую гомеопат действует как психотерапевт. Он внушает пациенту, что дает ему лекарство, которое обязательно поможет, хотя оно абсолютно бесполезное.

Комаровский рассказал, какая странность коронавируса пугает его сильнее всего © Facebook Евгения Комаровского

Также известный медик высказал свое мнение о диагностике по методу Фолля. В этом «методе» для постановки диагноза используются результаты измерения электрического сопротивления кожи на пальцах рук и ног.

«Методика и лечение по Фоллю тоже шарлатанство», — заявил Комаровский.

При этом, если у пациента легкое недомогание, шарлатаны по крайней мере не навредят, но при наличии серьезных заболеваний нетрадиционная медицина несет большую опасность.

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