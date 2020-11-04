Нарушения всегда имели место на грузинских выборах, но в общем граждане выразили свое отношение к политическим процессам в стране. Об этом основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе сказал в интервью изданию Украина.ру

Призрак «МихоМайдана». Что ждёт Грузию после выборов в парламент © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Сихарулидзе отметил, что, согласно оценкам европейских наблюдателей, выборы прошли в конкурентных условиях и люди сумели выразить свое отношение к политическим процессам.

«Нарушения были, но они всегда есть в Грузии. Если бы не было нарушений, мы бы уже были европейским государством. Но в общем люди высказали свое мнение. Эту точку зрения поддержал представитель НАТО, посольства США и Великобритании, а президент Азербайджана уже поздравил премьер-министра с победой», — сказал политолог.

В воскресенье, 2 ноября, в Грузии прошли выборы в парламент страны. Правящая партия «Грузинская мечта» получила 48,15% голосов по пропорциональной системе, а блок экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение — Сила в единстве» — 27,14%. Кроме того, в парламент X созыва проходят семь партий и два блока.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.