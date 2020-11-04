Ранее Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны, после чего подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава КСУ.
Словам Чемериса, на самом деле в этом заинтересован не столько Зеленский, сколько «бенефициары украинской политики», так как решение КС о признании неконституционными ряда положений закона «О предотвращении коррупции» напрямую задевает интересы так называемых агентов внешнего управления Украиной — «вашингтонского обкома».
Правозащитник напомнил, что на Украине действует порядка восьми антикоррупционных органов, которые разные политические группы, включая Госдеп США, считают их своими инструментами влияния на украинскую политику.
«Конституционный суд в ближайшее время собирался рассматривать конституционность закона о продаже земли. Поэтому это очень сильно волнует посольство США. Они заинтересованы в том, чтобы КС не признал антиконституционность этого закона. Именно с этим связана такая резкая реакция президента Зеленского, который во всем слушается наших внешних управителей», — заявил эксперт.
Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции», в частности, пункт об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, а также часть контролирующих полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Таким образом, КСУ лишил ведомство контроля над е-декларированием судебной ветви власти. С точки зрения суда, так как НАПК относится к исполнительной власти, оно не может вмешиваться в деятельность судебных органов.
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