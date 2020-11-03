У президента Дональда Трампа была программа экономического развития Соединенных Штатов, но добиться результата ему помешала пандемия коронавируса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

«Если Трамп проиграет, то из-за двух вещей: из-за коронавируса и BLM-движения («Жизни черных важны» — антирасистское движение цветного населения США. — Ред.). Если бы не коронавирус, он выиграл бы с большим отрывом», — объяснил эксперт.

«Вы все дерьмо, а я ухожу». Астрологический портрет Дональда Трампа, ФОТО Джо Байдена такой положительной программы нет, это значит, что все негативные процессы в случае его победы, которые шли в США в последнее время, пойдут по нарастающей.

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Массовые акции протестов против расизма и полицейского насилия охватили США после непреднамеренного убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая. Власти около 40 городов, включая Вашингтон и Нью-Йорк, были вынуждены ввести комендантский час. В те населённые пункты, где сотрудники местных правоохранительных органов не могли взять ситуацию под контроль, президент страны Дональд Трамп направил федеральные силы для наведения порядка.

Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша-старшего — в 1988, Билла Клинтона — в 1992, Барака Обамы — в 2008 и Дональда Трампа — в 2016, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Джо Байден.