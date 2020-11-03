По его словам, речь идет о таких городах, как Шуши и Мартуни, также обстрелам подвергается село Кетован.
«Противник продолжает распространять ложную информацию о том, что военная авиация Азербайджана якобы обстреляла мирных жителей в Шуше и Ханкенди. В очередной раз заявляем, что азербайджанская армия не подвергает обстрелу мирное население и гражданскую инфраструктуру», — говорится в сообщении.
Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение.
В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о полной поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе. При этом Россия, США и Франция призвали стороны прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.