Армия Азербайджана обстреливает города Нагорного Карабаха, в которых нет военных целей. Об этом 3 ноября в комментарии РИА Новости заявил глава информационного отдела Армии обороны Карабаха Сурен Сарумян

По его словам, речь идет о таких городах, как Шуши и Мартуни, также обстрелам подвергается село Кетован.

«Противник продолжает распространять ложную информацию о том, что военная авиация Азербайджана якобы обстреляла мирных жителей в Шуше и Ханкенди. В очередной раз заявляем, что азербайджанская армия не подвергает обстрелу мирное население и гражданскую инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Нагорный Карабах: стратегия выхода из тупика © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение.

В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о полной поддержке действий Азербайджана в Нагорном Карабахе. При этом Россия, США и Франция призвали стороны прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.