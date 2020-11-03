На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.
НАПК во исполнение решения КСУ закрыло доступ к Реестру электронных деклараций.
В ЕС полагают, что это решение будет иметь самые широкие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры на Украине, созданной после так называемой революции достоинства 2014 года.
«Борьба с коррупцией является одним из ключевых условий и обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации, недавно согласованной [очередной] программы макрофинансовой помощи ЕС, а также безвизового режима», — говорится в сообщении.
Ранее Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО и внес в Раду проект закона, которым предлагается признать, что решение суда принято в условиях реального конфликта интересов. Полномочия состава КСУ, который действовал на момент принятия им этого решения, согласно проекту закона, прекращаются со дня вступления в силу данного закона.