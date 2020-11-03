Макрофинансовая помощь ЕС Украине объемом 1,2 млрд евро и безвизовый режим со странами Европы могут оказаться под угрозой из-за решения Конституционного суда. Об этом говорится в опубликованном 3 ноября заявлении

Слуга всех господ. Как Конституционный суд обслуживал интересы президентов Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

НАПК во исполнение решения КСУ закрыло доступ к Реестру электронных деклараций.

В ЕС полагают, что это решение будет иметь самые широкие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры на Украине, созданной после так называемой революции достоинства 2014 года.

«Борьба с коррупцией является одним из ключевых условий и обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации, недавно согласованной [очередной] программы макрофинансовой помощи ЕС, а также безвизового режима», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО и внес в Раду проект закона, которым предлагается признать, что решение суда принято в условиях реального конфликта интересов. Полномочия состава КСУ, который действовал на момент принятия им этого решения, согласно проекту закона, прекращаются со дня вступления в силу данного закона.