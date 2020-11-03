Пулатов впервые дал показания на судебном процессе.
«Мне ракета "Бук" на глаза не попадалась. По крайней мере, в моих подчиненных подразделениях ракеты "Бук" не было», — сказал Пулатов.
Малайзийский Boeing 777, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур с 298 пассажирами, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту погибли.
Выдвигались различные версии произошедшего: самолет могли сбить при помощи истребителя или средств противовоздушной обороны (ПВО).
В конечном итоге Объединенная следственная группа установила, что самолет был сбит управляемой ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». Киев обвинил в этом ополченцев Донбасса, а те — Украину.
В июне прошлого года прокуратура Нидерландов назвала имена подозреваемых. Это россияне Игорь Гиркин (известный под псевдонимом Стрелков), Сергей Дубинский (позывной Хмурый) и Олег Пулатов (позывной Гюрза), а также гражданин ДНР Леонид Харченко (позывной Крот).