Ополченцы ДНР упоминали зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук» в переговорах, чтобы дезинформировать украинских военных, которые могли их прослушивать. Об этом в видеообращении к суду заявил один из обвиняемых по делу о крушении малазийского Boeing 777 в Донбассе Олег Пулатов

Пулатов впервые дал показания на судебном процессе.

«Мне ракета "Бук" на глаза не попадалась. По крайней мере, в моих подчиненных подразделениях ракеты "Бук" не было», — сказал Пулатов.

Малайзийский Boeing 777, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур с 298 пассажирами, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту погибли.

Выдвигались различные версии произошедшего: самолет могли сбить при помощи истребителя или средств противовоздушной обороны (ПВО).

В конечном итоге Объединенная следственная группа установила, что самолет был сбит управляемой ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». Киев обвинил в этом ополченцев Донбасса, а те — Украину.

В июне прошлого года прокуратура Нидерландов назвала имена подозреваемых. Это россияне Игорь Гиркин (известный под псевдонимом Стрелков), Сергей Дубинский (позывной Хмурый) и Олег Пулатов (позывной Гюрза), а также гражданин ДНР Леонид Харченко (позывной Крот).