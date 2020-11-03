Финансируемая из США украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) написала донос в прокуратуру на депутатов Рады Александра Дубинского и Андрея Деркача, раскрывших международную коррупционную сеть бывшего вице президента США Джо Байдена, однако ведомство отказалось открывать дело против парламентариев

Новые записи Деркача: «отец нации» Порошенко обворовывал украинцев, чтобы помочь сыну Байдена © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Ирины Венедиктовой. Она, в частности, сообщила, что ЦПК не предоставил фактических данных о совершении преступления.

Заявление на Деркача и Дубинского с обвинениями их в государственной измене ЦПК направил в прокуратуру в начале октября, после того как политики во время совместной пресс-конференции заявили о необходимости расследования международной коррупции, связанной с кандидатом в президенты США Джо Байденом и украинскими общественными организациями.

Ту же информацию позднее подтвердили в ФБР США, получившей жесткий диск ноутбука сына Байдена, на котором сохранилась переписка, доказывающая причастность Байдена-отца и его отпрыска к получению многомиллионных взяток по всему миру.

Как известно из открытых источников, «Центр противодействия коррупции» на 47% финансируется правительством США, ещё около 37% получает от международных организаций, в основном базирующихся в Соединенных Штатах.