Хотя президент США Дональд Трамп затаил обиду на украинское руководство, вряд ли в случае своего переизбрания он пойдет на зачистку украинских элит. Об этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: «Зеленский не отказывается от внешнего управления США» © РИА Новости, Михаил Воскресенский Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию причастности к коррупционным схемам сына его конкурента Джо Байдена в обмен на финансовую и военную помощь.

Эксперт пояснил, что поскольку у США есть более важные интересы, чем украинский вопрос, Трамп будет вынужден сохранять ситуацию, которая фактически была сформирована демократами, чтобы лишний раз не ввязываться в конфликты с ними.

«Тем более что его и дальше будут обвинять в том, что якобы русские сделали его президентом. Если Трамп займет критическую позицию по отношению к нашим ребятам, то это будет интерпретировано как помощь России», — считает Погребинский.

И все же при Трампе не будет бесконечного беспредела, который позволяет себе американское посольство, когда они вызывают на ковер министра и требуют от него не покупать российскую вакцину от коронавируса, добавил политолог.

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