Расследование по делу об импичменте Трампа было инициировано 24 сентября 2019 года. Оно было начато в связи с заявлением анонимного информатора, утверждавшего, что Трамп в июле 2019 года оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию причастности к коррупционным схемам сына его конкурента Джо Байдена в обмен на финансовую и военную помощь.
Эксперт пояснил, что поскольку у США есть более важные интересы, чем украинский вопрос, Трамп будет вынужден сохранять ситуацию, которая фактически была сформирована демократами, чтобы лишний раз не ввязываться в конфликты с ними.
«Тем более что его и дальше будут обвинять в том, что якобы русские сделали его президентом. Если Трамп займет критическую позицию по отношению к нашим ребятам, то это будет интерпретировано как помощь России», — считает Погребинский.
И все же при Трампе не будет бесконечного беспредела, который позволяет себе американское посольство, когда они вызывают на ковер министра и требуют от него не покупать российскую вакцину от коронавируса, добавил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.