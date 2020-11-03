Одна из стран, в которых идет потенциальный слом русофобского режима, — это Польша. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец

Якуб Корейба: Акции протеста в Польше против запрета абортов — манипулятивная технология власти © из архива Якуба Корейбы

«Нынешнее женское движение наслоилось на другие социально-экономические антиправительственные движения. Потому что та социально-экономическая политика, которая проводилась польской властью, привела Польшу к серьезному кризису. Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим поворот Польши в сторону нормальных отношений с Россией», — считает эксперт.

Если же говорить о Прибалтике, то Европа в условиях кризиса будет избавляться от самых слабых.

Прибалты обнаружат, что у них нет другого пути, кроме налаживания отношений с Россией, потому что Европа и США в них больше не заинтересованы в качестве союзников и точки опоры в Европе, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.