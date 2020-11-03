В конце октября в Польше начались массовые протесты против ужесточения законодательства в отношении абортов.
«Нынешнее женское движение наслоилось на другие социально-экономические антиправительственные движения. Потому что та социально-экономическая политика, которая проводилась польской властью, привела Польшу к серьезному кризису. Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим поворот Польши в сторону нормальных отношений с Россией», — считает эксперт.
Если же говорить о Прибалтике, то Европа в условиях кризиса будет избавляться от самых слабых.
Прибалты обнаружат, что у них нет другого пути, кроме налаживания отношений с Россией, потому что Европа и США в них больше не заинтересованы в качестве союзников и точки опоры в Европе, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.