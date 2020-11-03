В ближайшие годы США будут заняты внутренними проблемами, поэтому все постсоветское пространство в скором будущем ожидает неприятный сюрприз. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец

По его словам, многие бывшие республики СССР любили играть в многовекторность.

«Это не только белорусы и украинцы, это и среднеазиатские государства, те же самые киргизы. Те же самые армяне очень хотят, чтобы Россия вступила в войну в Нагорном Карабахе, но почему-то армянский президент не спешит звать на помощь британцев, с которыми тесно связан. Выясняется, что этот второй полюс резко ослабел и потерял интерес к постсоветскому пространству», — рассказал эксперт.

Алексей Дзермант: Байден может подтолкнуть Белоруссию к более тесному союзу с Россией © Facebook, Алексей Дзермант Александр Лукашенко и украинские руководители обнаружат, что интерес Запада к Белоруссии и Украине резко снижается. То есть Европа больше не готова платить за русофобию.

«Это вызовет стабилизацию отношений на постсоветском пространстве, потому что единственной точкой притяжения останется Россия. И если вы хотите сохранить свое социально-экономическое развитие, то единственный путь — это интеграция с Россией», — объяснил собеседник издания.

Для России это будет хорошо, потому что на постсоветском пространстве исчезнет необходимость борьбы и перетягивания каната, считает Алексей Зубец.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Выборы президента США проходят 3 ноября. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша-старшего — в 1988, Билла Клинтона — в 1992, Барака Обамы — в 2008 и Дональда Трампа — в 2016, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Джо Байден.