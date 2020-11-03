«И, наконец, о том, на кого "ставит" Россия в Беларуси. На братский нам белорусский народ, на белорусское государство, являющееся нашим союзником и стратегическим партнером», — цитирует Лаврова издание.
Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва обязана и будет уважать выбор белорусского народа, что «четко подтвердил президент Владимир Путин в поздравительном послании президенту Александру Лукашенко в связи с его победой на выборах».
В Белоруссии после выборов президента в августе не утихают массовые беспорядки и протестные акции.
По данным ЦИК страны, в результате голосования победил Лукашенко с результатом более 80% голосов.
Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.