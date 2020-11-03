Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант» рассказал, на кого рассчитывает Россия в Белоруссии

«И, наконец, о том, на кого "ставит" Россия в Беларуси. На братский нам белорусский народ, на белорусское государство, являющееся нашим союзником и стратегическим партнером», — цитирует Лаврова издание.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва обязана и будет уважать выбор белорусского народа, что «четко подтвердил президент Владимир Путин в поздравительном послании президенту Александру Лукашенко в связи с его победой на выборах».

Лукашенко второй раз может сесть в лужу из-за пожелания победы - Болкунец © РИА Новости, Владимир Трефилов

По данным ЦИК страны, в результате голосования победил Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Его ближайшей сопернице Светлане Тихановской удалось финишировать в президентской гонке лишь второй, набрав около 10% голосов.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя отказалась от активной борьбы за свою победу и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.