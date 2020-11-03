Украина при президентстве Дональда Трампа действительно получила от США 200 противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Но это никак не изменило стратегический баланс сил. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Барак Обама.

Эксперт подчеркнул, что украинская армия по-прежнему остается ухудшенной копией Советской армии.

«Трамп не врет. В отличие от Обамы, который больше поддерживал Украину морально, Киев при Трампе действительно получил летальное оружие, ряд средств радиоэлектронной борьбы и радары. Но достаточно посмотреть на объемы военной помощи Афганистану или Ираку, и все станет на свои места», — указал Золотарев.

Политолог добавил, что в случае победы Трампа на выборах президента США он не пойдет на зачистку демократов в украинской власти, но из-за этого у украинских олигархов появится возможность оттянуть свой неизбежный конец.

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