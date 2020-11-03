Ранее Трамп постоянно заявлял о том, что оказал реальную помощь Украине, поставив вооружение, а не «подушки и одеяла», как его предшественник Барак Обама.
Эксперт подчеркнул, что украинская армия по-прежнему остается ухудшенной копией Советской армии.
«Трамп не врет. В отличие от Обамы, который больше поддерживал Украину морально, Киев при Трампе действительно получил летальное оружие, ряд средств радиоэлектронной борьбы и радары. Но достаточно посмотреть на объемы военной помощи Афганистану или Ираку, и все станет на свои места», — указал Золотарев.
Политолог добавил, что в случае победы Трампа на выборах президента США он не пойдет на зачистку демократов в украинской власти, но из-за этого у украинских олигархов появится возможность оттянуть свой неизбежный конец.
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