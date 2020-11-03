Падение рубля не связано с президентскими выборами в США, оно вызвано тем, что все больше стран уходит на карантин из-за второй волны коронавируса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

Выборы президента США: Байден лидирует благодаря женщинам и пожилым людям, но Трамп способен на сюрпризы © REUTERS, Kevin Lamarque

Некоторые эксперты полагают, что в случае победы Джо Байдена рубль ослабнет еще больше, так как санкционная политика США в отношении России ужесточится.

По словам Алексея Зубца, на колебания курса российской валюты оказывает влияние пандемия коронавируса и ужесточение карантина в разных странах мира.

«Там вводится комендантский час, закрываются бизнесы, из-за этого подвижность людей на территориях резко снизится, кроме того, не открываются в том темпе, в котором предполагалось, международные перевозки. Соответственно, восстановление спроса на топливо замедляется, а нефть — это прежде всего бензин автомобильный и керосин авиационный. Далее мы увидим падение спроса и цен на нефть», — объяснил эксперт.

Так как рубль привязан к нефти, спекулянты решили поиграть против рубля, но главная причина — это, конечно, не Байден, а карантин и потенциальные проблемы на рынке нефти, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Выборы президента США проходят 3 ноября. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша-старшего — в 1988-м, Билла Клинтона — в 1992-м, Барака Обамы — в 2008-м и Дональда Трампа — в 2016-м, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Джо Байден.