Недопустимо упоминать даже в мыслях. Украина не собирается импортировать электроэнергию из РФ и Белоруссии
Недопустимо упоминать даже в мыслях. Украина не собирается импортировать электроэнергию из РФ и Белоруссии
© РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк
Как уточняется, после регистрации данных, показывающих производство электроэнергии на БелАЭС, литовский оператор с 11:38 3 ноября установил нулевую мощность для коммерческого потока электроэнергии из Белоруссии.

Litgrid заявляет, что таким образом выполняет требования закона о необходимых мерах по защите от угроз небезопасных атомных электростанций в третьих странах.

При нулевой пропускной способности участники рынка электроэнергии не смогут осуществлять коммерческий обмен электроэнергией между Белоруссией и Литвой.

Отмечается, что об изменениях оператор уже проинформировал участников энергетической биржи Nord Pool.