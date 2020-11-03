Как уточняется, после регистрации данных, показывающих производство электроэнергии на БелАЭС, литовский оператор с 11:38 3 ноября установил нулевую мощность для коммерческого потока электроэнергии из Белоруссии.
Litgrid заявляет, что таким образом выполняет требования закона о необходимых мерах по защите от угроз небезопасных атомных электростанций в третьих странах.
При нулевой пропускной способности участники рынка электроэнергии не смогут осуществлять коммерческий обмен электроэнергией между Белоруссией и Литвой.
Отмечается, что об изменениях оператор уже проинформировал участников энергетической биржи Nord Pool.