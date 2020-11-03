Литва установила нулевую мощность для коммерческого потока электроэнергии из Белоруссии, сообщает РИА Новости 3 ноября со ссылкой на литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid

Недопустимо упоминать даже в мыслях. Украина не собирается импортировать электроэнергию из РФ и Белоруссии © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

Litgrid заявляет, что таким образом выполняет требования закона о необходимых мерах по защите от угроз небезопасных атомных электростанций в третьих странах.

При нулевой пропускной способности участники рынка электроэнергии не смогут осуществлять коммерческий обмен электроэнергией между Белоруссией и Литвой.

Отмечается, что об изменениях оператор уже проинформировал участников энергетической биржи Nord Pool.