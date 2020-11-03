На официальном сайте парламента законопроект зарегистрирован под номером 4051, от 4 сентября 2020 года. За проголосовали 311 депутатов при минимуме в 226, воздержались четверо, голосов против не поступило.
Законом определяется, что удаленная работа подразумевает исполнение должностных обязанностей в любом месте по выбору сотрудника, с использованием необходимых технических средств. При этом рабочие часы и время отдыха должны сохраняться в таком же объеме, что и при работе в офисе.
Применение гибкого режима рабочего времени не влечет за собой изменений в нормировании, оплате труда и не влияет на объем трудовых прав работников.
Согласно законопроекту, работодатель обязан ознакомить сотрудников с условиями перевода на режим гибкого рабочего времени не менее чем за два месяца. При дистанционной работе на сотрудников распространяется общий режим работы предприятия, учреждения и организации, если иное не предусмотрено в трудовом договоре.
Обеспечение средствами производства, материалами и инструментами, необходимыми для выполнения работником надомной работы, возлагается на собственника или уполномоченный им орган, если иное не предусмотрено трудовым договором.
Отмечается, что переводить на удаленную работу допускается только лиц, имеющих нужные жилищно-бытовые условия, а также необходимые практические навыки.