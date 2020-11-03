«Македонка, которую обманули в сети на 40000 евро, попалась на красоту украинского политика Виталия Немилостивого, чьи фотографии использовало лицо, выдающее себя за американца, которому нужна помощь», — говорится в публикации издания.
По информации журналистов, пострадавшая познакомилась с мошенником в соцсетях. Позже злоумышленник рассказал ей о своих материальных проблемах и попросил о поддержке. Чтобы помочь ему, женщина продала квартиру и залезла в долги.
В Facebook мужчина общался с потерпевшей под ником Adam Donna, представившись жителем Атланты, который якобы закончил Гарвардскую медицинскую школу и работает травматологом в армии США.
Чтобы убедить женщину, что он не мошенник, он даже прислал ей фото паспорта украинского замминистра. Правда на то, что личные данные в документе другие, женщина внимания не обратила.
Позже сам украинский политик Немилостивый рассказал, что некоторое время назад ему приходило уведомление от Facebook с требованием подтвердить личность. Социальная сеть предъявила ему ряд вопросов на английском языке, а поскольку сам чиновник им не владел, попросил ответить сына. Но позже пришла новая серия вопросов. Тогда Немилостивый решил просто больше не пользоваться соцсетью, правда через год создал новый профиль.
История с заместителем министра примечательна еще и тем, что часть средств потерпевшая переводила в Киев, правда на имя некоего Павла Будко. Остальные платежи мошенник просил ее отправлять в Париж, Перу и Германию.
На данный момент личность злоумышленника не установлена. В македонской полиции заявили, что готовы взяться за расследование, но только, если от потерпевшей будет заявление, но она сама не верит в успех следователей.
Персонаж под ником Adam Donna до сих пор активен в социальных сетях и до сих пор использует фото украинского политика.