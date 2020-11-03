Жительница города Скопье в республике Северная Македония стала жертвой интернет-мошенника, выдававшего себя за американского военного врача. При этом злоумышленник использовал фотографии заместителя министра стратегических отраслей промышленности Украины Виталия Немилостивого, такие данные на днях опубликовало издание «НВ Бизнес»

«Македонка, которую обманули в сети на 40000 евро, попалась на красоту украинского политика Виталия Немилостивого, чьи фотографии использовало лицо, выдающее себя за американца, которому нужна помощь», — говорится в публикации издания.

Аферисты-миллионеры. Мошенники из бедной Украины едут на заработки за кордон © CC0, Pixabay

В Facebook мужчина общался с потерпевшей под ником Adam Donna, представившись жителем Атланты, который якобы закончил Гарвардскую медицинскую школу и работает травматологом в армии США.

Чтобы убедить женщину, что он не мошенник, он даже прислал ей фото паспорта украинского замминистра. Правда на то, что личные данные в документе другие, женщина внимания не обратила.

Позже сам украинский политик Немилостивый рассказал, что некоторое время назад ему приходило уведомление от Facebook с требованием подтвердить личность. Социальная сеть предъявила ему ряд вопросов на английском языке, а поскольку сам чиновник им не владел, попросил ответить сына. Но позже пришла новая серия вопросов. Тогда Немилостивый решил просто больше не пользоваться соцсетью, правда через год создал новый профиль.

История с заместителем министра примечательна еще и тем, что часть средств потерпевшая переводила в Киев, правда на имя некоего Павла Будко. Остальные платежи мошенник просил ее отправлять в Париж, Перу и Германию.

На данный момент личность злоумышленника не установлена. В македонской полиции заявили, что готовы взяться за расследование, но только, если от потерпевшей будет заявление, но она сама не верит в успех следователей.

Персонаж под ником Adam Donna до сих пор активен в социальных сетях и до сих пор использует фото украинского политика.