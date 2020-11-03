Окончательное решение проблемы с Конституционным судом, по-видимому, будет принято после того, как будет известен исход американских выборов. Многое будет зависеть от того, кто победит. Об этом директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: «Зеленский не отказывается от внешнего управления США» © РИА Новости, Михаил Воскресенский Дональд Трамп, считает эксперт, то этот кризис будет ограничен какими-то мягкими мерами увещевания.

«Американское посольство поддержит вариант вроде того, который предлагает Разумков, и постарается свести все на нет», — указал Погребинский.

Если же победит Джо Байден, то тогда будет поддержан вариант президента Владимира Зеленского с тем, чтобы распустить этот состав суда и назначить судей, на этот раз уже прямо управляемых из американского посольства, добавил политолог.

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В конце октября Конституционный суд Украины после рассмотрения заявления депутатов Рады признал часть норм закона «О предотвращении коррупции» не соответствующими Конституции. В частности, речь идет об уголовной ответственности для чиновников, предоставивших недостоверные сведения в декларации. Послы стран G7 раскритиковали решение КС и заявили, что Украина рискует утратить доверие Европы. В Киеве обвинили в произошедшем «внешние силы».

Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроект об увольнении судей и признании их решения «ничтожным» и не имеющим правовых последствий. В Совете Европы назвали призыв уволить судей неконституционным.