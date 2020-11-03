Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады отправить в отставку весь состав КСУ.
«Если в один момент Конституционный суд станет недееспособным, некому будет исполнять обязанности судей, то в стране это может привести к нарушению территориальной целостности: появится возможность любой области на уровне облсовета проголосовать за самоопределение или отделение от Украины», — сказал он.
Тупицкий добавил, что в таких случаях требуется срочное обращение в КСУ и срочное рассмотрение этого обращения.
«В противном случае это может привести к кровопролитию за сохранение территориальной целостности, а с этим шутить нельзя», — подчеркнул председатель КСУ.
Напомним, ранее КСУ по представлению 47 депутатов отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование собственности.
Позднее президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому прекращаются полномочия состава Конституционного суда Украины.
Инициативу главы государства еще должна рассмотреть Рада, однако в среде партии Зеленского «Слуга народа» раскол, да и Евросоюз против такого решения украинского президента.