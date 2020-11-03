В частности, украинский депутат Игорь Мосийчук заявил, что его источники в МВД сообщают о смерти Кернеса.
При этом он добавил, что если это неправда и «мастерский вброс», жить глава Харькова будет долго.
«Подтвердить [смерть] не могу, а опровергнуть — да», — ответил Юрий Сидоренко, глава пресс-службы горсовета Харькова, на вопрос о состоянии политика.
Кроме того, заместитель министра МВД Антон Геращенко в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews назвал слухи о смерти Кернеса чушью.
Также, по информации Telegram-канала «Наглый», невестка Кернеса и другие люди из его ближайшего окружения не подтверждают «вброс» о его смерти.
Ранее сообщалось, что мэр Харькова Геннадий Кернес лечится от COVID-19 в немецкой клинике «Шарите» и идет на поправку. Тем не менее уже больше месяца он не появлялся даже на видео.