В ряде украинских СМИ 3 ноября появились сообщения о смерти городского головы Харькова Геннадия Кернеса. Директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко опроверг эти сведения, передает РИА Новости

В частности, украинский депутат Игорь Мосийчук заявил, что его источники в МВД сообщают о смерти Кернеса.

Экзитпол: Кернес побеждает в первом туре в Харькове © Facebook, Геннадий Кернес добавил, что если это неправда и «мастерский вброс», жить глава Харькова будет долго.

«Подтвердить [смерть] не могу, а опровергнуть — да», — ответил Юрий Сидоренко, глава пресс-службы горсовета Харькова, на вопрос о состоянии политика.

Кроме того, заместитель министра МВД Антон Геращенко в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews назвал слухи о смерти Кернеса чушью.

Также, по информации Telegram-канала «Наглый», невестка Кернеса и другие люди из его ближайшего окружения не подтверждают «вброс» о его смерти.

Ранее сообщалось, что мэр Харькова Геннадий Кернес лечится от COVID-19 в немецкой клинике «Шарите» и идет на поправку. Тем не менее уже больше месяца он не появлялся даже на видео.