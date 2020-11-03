Председатель Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий полагает, что против него идет целенаправленна травля, не исключены провокации. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Прямой» 3 ноября

«Не хватает только моего российского паспорта, которого у меня нет и который хотят мне подкинуть. Это будет, конечно, сфальсифицированный российский паспорт. Но его покажут по телевидению, его стражи запишут», — заявил Тупицкий.

Глава мятежников с богатым прошлым: чем знаменит судья Конституционного суда Украины Александр Тупицкий © пресс-служба КСУ

Также он не исключил, что эту историю используют в Государственном бюро расследований (ГБР) для давления на него.

Тупицкий добавил, что ГБР уже сфабриковало против него дело о государственной измене за то, что он владеет земельным участком в Крыму.

По его словам, этот земельный участок он получил еще во времена СССР в 1988 году, а впоследствии его приватизировал.