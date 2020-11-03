«Не хватает только моего российского паспорта, которого у меня нет и который хотят мне подкинуть. Это будет, конечно, сфальсифицированный российский паспорт. Но его покажут по телевидению, его стражи запишут», — заявил Тупицкий.
Тупицкий не исключил, что будут другие провокации — «где-то подбросят деньги».
Также он не исключил, что эту историю используют в Государственном бюро расследований (ГБР) для давления на него.
Тупицкий добавил, что ГБР уже сфабриковало против него дело о государственной измене за то, что он владеет земельным участком в Крыму.
По его словам, этот земельный участок он получил еще во времена СССР в 1988 году, а впоследствии его приватизировал.