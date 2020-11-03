Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии затяжного стресса, который мог вызвать у него нервно-психические расстройства. Такую мысль у себя в Facebook 3 ноября высказала известная телеведущая Снежана Егорова после изучения мимики главы государства во время недавнего телеэфира с его участием

Вечером 2 ноября Зеленский принял участие в ток-шоу на ICTV. Его выступление было посвящено ситуации с Конституционным судом Украины (КСУ), который отменил некоторые положения антикоррупционной реформы. Президент страны счел, что подобные действия ставят Украину на грань катастрофы и призвал парламент разогнать действующий состав судей КСУ.

Егорова полагает, что вся эта история наложила негативный отпечаток на внутренне состояние Зеленского. «Кенгуру и черти»: Зеленский атакует Конституционный суд © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

«Всмотритесь внимательно в мимику, которая отражает эмоции страха и бессилия… Я никогда не была враждебна к бывшему коллеге и теперешнему президенту, волею судеб… Думаю, он в тяжелом психологическом пике, на лице отражен и психоз, и невроз и отпечаток затяжного стресса… Когда любого человека загоняют в угол, он начинает бросаться в ответ и готов на все», — написала ведущая.

Она добавила, что главе государства следует отдохнуть и пройти курс реабилитации, чтобы не «наломать дров».

Ранее один из судей КСУ Игорь Слиденко пригрозил Зеленскому, что в случае попыток лишить судей их полномочий, президент рискует спровоцировать войну. Кроме того судья отметил, что уже сейчас глава государства «наговорил на 150 лет тюрьмы».