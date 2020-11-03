По словам директор Центра политической информации Алексея Мухина, сейчас в Соединённых Штатах применяют те технологии, которые американские посольства опробовали в других странах, в частности на Украине

По словам эксперта, в США выборы превратились из права протеста в повод побунтовать и не признать результаты голосования.

«Нынешним выборам грозит обоюдное непризнание результатов, что достаточно симптоматично, потому что именно так известные нам филиалы Госдепартамента — американские посольства — действовали в разных странах: на Украине, в Молдавии и других. Так они и оформляли президентские выборы почти всегда, и теперь то, что происходило в этих странах, вернулось, что называется, к истокам, на территорию самих Соединённых Штатов. Меня это не удивляет», — заявил на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» директор Центра политической информации Алексей Мухин. Майдан в Вашингтоне? В США может быть разыгран украинский сценарий © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Массовые акции протестов в США начались после непреднамеренного убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая. Сначала они носили мирный характер, но постепенно переросли в банальное мародёрство и погром зданий, которые попадались на пути активистов. Теперь люди готовы выходить на улицы даже с личным оружием для участия в столкновениях с представителями противоположной партии, чтобы определить, кто же победит на президентских выборах — действующий глава государства Дональд Трамп или бывший вице-президент Джо Байден.

В прошлые годы американские власти не стеснялись вмешиваться во внутренние дела других государств, чтобы привести к власти нужных им людей, в том числе на постсоветском пространстве. Предыдущий президент США Барак Обама прямым текстом говорил, что Вашингтон выступал посредником при смене режима на Украине в результате Майдана.