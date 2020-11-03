«Носите маски, хотя я не уверена, что они помогают… Мне не помогла, теперь постельный режим с горячим молоком, медом, чаем с травами», — написала Шульженко.
«Нужна грелка на всю кровать», «Выздоравливайте, Вам нужна чистка, чтобы все ненужное из жизни ушло и только хорошее приходило», — написали подписчики.
Правда в конце своей публикации девушка уточнила, что это, скорее всего все таки простуда, но «лучше перестраховаться».
Известно, что последний раз с Сергеем Глушко Анастасия Шульженко виделась 8 октября, когда пришла к нему за кулисы, чтобы поговорить после концерта, но артист грубо оттолкнул свою бывшую пассию. От чего, по словам пострадавшей, она упала и получила сотрясение мозга.
Если последняя встреча любовников и правда произошла в тот злополучный день, то Тарзану не стоит опасаться заражения коронавирусом от Шульженко.