Анастасия Шульженко, известная как любовница Тарзана, с которой стриптизер изменил своей жене певице Наташе Королевой, поделилась с подписчиками плохой новостью в Instagram 3 ноября

«Носите маски, хотя я не уверена, что они помогают… Мне не помогла, теперь постельный режим с горячим молоком, медом, чаем с травами», — написала Шульженко.

«Нужна грелка на всю кровать», «Выздоравливайте, Вам нужна чистка, чтобы все ненужное из жизни ушло и только хорошее приходило», — написали подписчики.

Грязь, беспорядок и одиночество: поклонники сделали вывод о жизни Тарзана по его интерьеру © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк

Известно, что последний раз с Сергеем Глушко Анастасия Шульженко виделась 8 октября, когда пришла к нему за кулисы, чтобы поговорить после концерта, но артист грубо оттолкнул свою бывшую пассию. От чего, по словам пострадавшей, она упала и получила сотрясение мозга.

Если последняя встреча любовников и правда произошла в тот злополучный день, то Тарзану не стоит опасаться заражения коронавирусом от Шульженко.