Музыкант написал у себя в соцсетях, что предпочел заморским курортам вроде Сан-Франциско, Рио или Роттердама «славный Ивано-Франковск, где душевные ресторанчики и улыбающиеся девушки», а также поделился с украинцами туристическими маршрутами версии Олега Скрипки.
«В веганской одной кафешке я вкусил невероятный синий кофе на кокосовых сливках и посетил памятник пластунам, потому что дети все мои тоже в этом победоносном братстве. Поэтому еще более я вдохновляюсь нашими городами и вас всех приглашаю их посетить», — написал Скрипка.
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Вітаю всіх! Ось оповинуті журливими туманами осени поволі згадуємо ми недалекі сонячні деньки. Які ж то були славні мандрування. І я на фотці тут, шановні, не в Саньяго чи Сан Франциско, і не в Ріо чи Ротердамі, а в нашому славетному Івано — Франківську. Там, де затишні вулички, душевні ресторанчики та усміхнені дівчата. У веганській одній кафешці я смакував неймовірну синю каву на кокосових вершках та відвідав пам'ятник пластунам, бо діти всі мої теж у цьому звитяжному братерстві. Отож ще більш я надихаюся цікавинками наших міст і вас усіх запрошую також до Франека. І сильно мрію про мої концерти там і всюди. Ваш Скрипка. #подорожуюукраїною #олегскрипка #воплівідоплясова #іванофранківськ 🇺🇦🚂☕🎻
Пласт — националистическая организация, нацеленная на воспитание подрастающих поколений в духе правой идеологии.
Олег Скрипка — украинский рок-музыкант, в 2014 году он отказался выступать в России, став почетным боевиком добровольческого батальона «Днепр». Известен исполнитель и как автор идеи о создании на Украине гетто для не владеющих украинским языком. Также Скрипка переделал марш националистов в гимн Вооруженных сил Украины.