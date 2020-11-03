Украинский рок-музыкант Олег Скрипка, известный своими националистическими взглядами, рассказал подписчикам о своем осеннем турне в город Ивано-Франковск, примечательными для себя местами он поделился с подписчиками в Instagram 3 ноября

Родился в Киеве у отца-махновца. К 90-летию главного Бармалея Советского Союза © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк Олега Скрипки.

«В веганской одной кафешке я вкусил невероятный синий кофе на кокосовых сливках и посетил памятник пластунам, потому что дети все мои тоже в этом победоносном братстве. Поэтому еще более я вдохновляюсь нашими городами и вас всех приглашаю их посетить», — написал Скрипка.

Пласт — националистическая организация, нацеленная на воспитание подрастающих поколений в духе правой идеологии.

Олег Скрипка — украинский рок-музыкант, в 2014 году он отказался выступать в России, став почетным боевиком добровольческого батальона «Днепр». Известен исполнитель и как автор идеи о создании на Украине гетто для не владеющих украинским языком. Также Скрипка переделал марш националистов в гимн Вооруженных сил Украины.