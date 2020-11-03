Telegram-канал Украина.ру опубликовал фрагмент интервью легенды советского футбола Виктора Звягинцева, который нелестно высказался о нынешнем генеральном директоре клуба "Шахтер" (Донецк)

«Донецкий спортивный энтузиаст и блогер Арсен Исаков задал своему собеседнику Виктору Звягинцеву безобидный вопрос о генеральном директоре ФК "Шахтёр" Сергее Палкине… А на самом деле, сорвал чеку с гранаты», — пишет ТГ-канал.

После этого вопроса Звягинцев разразился нецензурной бранью. Из пробивавшихся иногда «печатных» слов стало понятно, что Палкин убрал из команды всех, кто смел ему возражать, и заменил их выходцами из киевского «Динамо».

«Голубизну сделал в клубе — все киевляне работают (у ФК Динамо(Киев) традиционно бело-голубая форма — ред.)… Такую голубизну развел — форменную голубизну», — подчеркнул Звягинцев.

При этом ветераны «Шахтера» сидят без работы, отметил он, добавив, что это относится к таким экс-футболистам команды, как Валерий Кривенцов, Сергей Попов, Геннадий Зубов.

При этом, по словам Звягинцева, Палкин боялся Валерия Яремченко «как будто 380 к нему подключали — когда видел Ярему, он тикал дальше, чем видел».

Наша справка. Виктор Звягинцев, легенда советского футбола. Мастер спорта СССР международного класса. Судья всесоюзной категории. Выступал за команды «Шахтер» (Донецк), СКА (Киев), ЦСКА (Москва), «Динамо» (Киев), «Таврия» (Симферополь).

Игрок сборной СССР. Призер Олимпиады 1976 года. Без малого 30 лет возглавляет Донецкую городскую федерацию футбола.

С началом войны в Донбассе остался в Донецке, работает по сей день. Честен, прямолинеен, крут в оценках, что точно заметил Палкин и, без сомнений, все остальные тоже оценили.