Официальный Минск поддерживает кандидатуру Дональда Трампа на пост президента США. Об этом белорусский политолог Алексей Дзермант сказал в интервью изданию Украина.ру

Александра Лукашенко с госсекретарем США Майком Помпео, во время которого глава белорусского государства пожелал Трампу удачи на выборах.

По словам Дзерманта, таким образом Лукашенко выразил поддержку кандидату, который вел себя осторожно и сдержанно во время белорусского кризиса.

«Поэтому да, это в каком-то смысле признательность за такую достаточно сдержанную позицию Штатов при Трампе и обозначение того, что Трамп с этой точки зрения предпочтительнее Байдена, который настроен более резкие действия предпринимать», — сказал эксперт.

На президентских выборах в США, которые состоялись 3 ноября, основными соперниками стали республиканец Трамп и демократ Джо Байден. Профессор истории университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, который предсказал победу на президентских выборах Рональда Рейгана в 1984 году, Джорджа Буша-старшего — в 1988, Билла Клинтона — в 1992, Барака Обамы — в 2008 и Трампа — в 2016, уверен, что в этом году выиграет бывший вице-президент страны Байден.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.