Жительница Ивано-Франковска Елена Заславская приготовила на обед курицу, а потом обнаружила, что оставшаяся часть птичьей тушки светится в темноте. Об этом она на днях сообщила в группе «Комуналка ІФ» в Facebook

Заславская уточнила, что купила чудо-птицу в магазине «Сельпо». Она приготовила с ней борщ, а кусок отдала кошке, которая от мяса отказалась.

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«Курица Баскервилей», «НЛО», «Будете тоже светиться в ночи», — предположили подписчики группы в комментариях к публикации.

Причина свечения курицы — фотогенные бактерии. Они появляются, когда происходит окислительный процесс. Бактерии вызывают фосфоресценцию мяса рыб и других убойных животных, а также воды в море. Кроме того, из-за них могут светиться и человеческие трупы.

Типичный представитель фотогенных микробов Photobacterium phosphoreum — неподвижная кокковидная бактерия, развивающаяся при температуре 28 °С.

Патогенных для человека видов в группе фотогенных бактерий не установлено. С началом процесса гниения исчезает и светящаяся микрофлора, поэтому фосфоресцирующее мясо не опасно: напротив, это признак того, что в нем нет токсинов.