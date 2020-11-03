Заславская уточнила, что купила чудо-птицу в магазине «Сельпо». Она приготовила с ней борщ, а кусок отдала кошке, которая от мяса отказалась.
Ночью женщина обнаружила, что курица светится в темноте, распространяя голубоватое сияние. По ее словам, борщ был вкусный, и на ее здоровье это пока никак не повлияло.
«Курица Баскервилей», «НЛО», «Будете тоже светиться в ночи», — предположили подписчики группы в комментариях к публикации.
Причина свечения курицы — фотогенные бактерии. Они появляются, когда происходит окислительный процесс. Бактерии вызывают фосфоресценцию мяса рыб и других убойных животных, а также воды в море. Кроме того, из-за них могут светиться и человеческие трупы.
Типичный представитель фотогенных микробов Photobacterium phosphoreum — неподвижная кокковидная бактерия, развивающаяся при температуре 28 °С.
Патогенных для человека видов в группе фотогенных бактерий не установлено. С началом процесса гниения исчезает и светящаяся микрофлора, поэтому фосфоресцирующее мясо не опасно: напротив, это признак того, что в нем нет токсинов.